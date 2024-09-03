Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 923-й день войны

Министерство обороны РФ 3 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 923-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже несколько недель, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и две 152-мм гаубицы Д-20. Уничтожены девять полевых складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное Донецкой народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Водяное и Угледар Донецкой народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Берислав, Токаревка и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 152-мм гаубица "Мста-Б". Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 30987 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17811 танков и других боевых бронированных машин, 1435 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13985 орудий полевой артиллерии и минометов, 25539 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 66500 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).