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Российский удар по Полтаве, десятки погибших

время публикации: 03 сентября 2024 г., 14:44 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 14:50
Российский удар по Полтаве, десятки погибших
Соцсети

По меньшей мере 41 человек погиб и более 180 получили ранения в результате российского ракетного удара по Полтаве. Как сообщает РБК-Украина, было выпущено две баллистические ракеты, частично разрушено здание Института связи.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование родным и близким погибших. "В спасательную операцию вовлечены все необходимые службы. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасает жизнь. Обязательно российская сволочь ответит за этот удар", – сказал глава государства.

Зеленский вновь призвал западных партнеров Украины дать согласие на использование поставляемых вооружений для ударов вглубь российской территории. Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей", – констатировал он.

Министерство обороны Украины сообщило: промежуток между тревогой и самим ударом был настолько коротким, что многих взрывы застали по пути в убежище. Сообщается о спасении 25 человек, 11 из которых были извлечены из-под завалов.

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