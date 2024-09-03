Российский удар по Полтаве, десятки погибших

По меньшей мере 41 человек погиб и более 180 получили ранения в результате российского ракетного удара по Полтаве. Как сообщает РБК-Украина, было выпущено две баллистические ракеты, частично разрушено здание Института связи.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование родным и близким погибших. "В спасательную операцию вовлечены все необходимые службы. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасает жизнь. Обязательно российская сволочь ответит за этот удар", – сказал глава государства.

Зеленский вновь призвал западных партнеров Украины дать согласие на использование поставляемых вооружений для ударов вглубь российской территории. Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей", – констатировал он.

Министерство обороны Украины сообщило: промежуток между тревогой и самим ударом был настолько коротким, что многих взрывы застали по пути в убежище. Сообщается о спасении 25 человек, 11 из которых были извлечены из-под завалов.