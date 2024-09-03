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США конфисковали самолет президента Венесуэлы Мадуро

время публикации: 03 сентября 2024 г., 13:59 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 13:59
США конфисковали самолет президента Венесуэлы Мадуро
AP Photo/Lintao Zhang, Pool

Министерство юстиции США конфисковало самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как утверждается, Dassault Falcon 900EX стоимостью в 13 миллионов долларов был приобретен через подставную фирму в обход введенных против венсуэльского лидера санкций и тайно вылетел из США.

Самолет был арестован в Доминиканской республике и доставлен во Флориду. "Министерство будет продолжать преследовать тех, кто нарушает наши санкции и меры экспортного контроля, чтобы не позволить им использовать американские ресурсы для подрыва национальной безопасности США", – заявил министр юстиции Меррик Гарленд.

США выразили благодарность Доминиканской республике за неоценимую помощь в проведении операции. "Пусть этот арест послужит четким сигналом: самолеты, незаконно приобретенные в США в интересах венесуэльских чиновников, находящихся под санкциями, не могут просто улететь в закат" – заявил помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод.

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