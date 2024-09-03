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Член-корреспондент РАН Шиплюк приговорен к 15 годам колонии по обвинению в госизмене

время публикации: 03 сентября 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 13:20
Член-корреспондент РАН Шиплюк приговорен к 15 годам колонии по обвинению в госизмене
Фото: сибирское отделение РАН

Московский городской суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка. Ученый признан виновным в государственной измене. Он отказался признавать свою вину.

Судебное разбирательство проводилось в закрытом режиме. Как сообщают СМИ, обвинение утверждало, что ученый во время научной конференции, прошедшей в 2017 году, передал секретные материалы представителям Китая. Шиплюк заявлял, что все сведения находятся в открытом доступе.

На протяжении последних двух лет член-корреспондент РАН содержался в изоляторе "Лефортово". Ему также предстоит выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. После освобождения он будет поражен в правах.

В мае 2022 года Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 77-летнего физика Анатолия Маслова, главного научного сотрудника того же института, по делу о государственной измене. Согласно публикациям, Маслов обвинялся в передаче китайцам данных, связанных с гиперзвуком.

Мир
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