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Мир

Папа Франциск начинает визит в Юго-Восточную Азию

время публикации: 03 сентября 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 10:29
Папа Франциск начинает визит в Юго-Восточную Азию
AP Photo/Gregorio Borgia

Папа Римский Франциск начал турне по странам Юго-Восточной Азии и Океании. Это самая продолжительная поездка за все время его понтификата – она продлится 12 дней. 87-летнему Франциску предстоит пересечь почти 33000 тысячи километров.

Папа посетит Индонезию, Сингапур, Папуа – Новую Гвинею и Восточный Тимор. Турне станет для него настоящим испытанием – здоровье Папы оставляет желать лучшего. Недавно он начал на постоянной основе пользоваться инвалидной коляской.

Визит, который уже называют историческим, отражает основные направления деятельности понтифика – межконфессиональный диалог и защиту окружающей среды, Он также означает, что азиатская паства начинает играть все большую роль в деятельности церкви.

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