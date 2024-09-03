Папа Франциск начинает визит в Юго-Восточную Азию

Папа Римский Франциск начал турне по странам Юго-Восточной Азии и Океании. Это самая продолжительная поездка за все время его понтификата – она продлится 12 дней. 87-летнему Франциску предстоит пересечь почти 33000 тысячи километров.

Папа посетит Индонезию, Сингапур, Папуа – Новую Гвинею и Восточный Тимор. Турне станет для него настоящим испытанием – здоровье Папы оставляет желать лучшего. Недавно он начал на постоянной основе пользоваться инвалидной коляской.

Визит, который уже называют историческим, отражает основные направления деятельности понтифика – межконфессиональный диалог и защиту окружающей среды, Он также означает, что азиатская паства начинает играть все большую роль в деятельности церкви.