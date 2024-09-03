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В Москве начался суд над французским экспертом по России Лораном Винатье

время публикации: 03 сентября 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 15:59
В Москве начался суд над французским экспертом по России Лораном Винатье
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение дела гражданина Франции Лорана Винатье, который был арестован в июне в российской столице. Он обвиняется в "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах".

Согласно материалам дела, Винатье занимался сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности России. На заседании, прошедшем 3 сентября, суд постановил оставить его под стражей на шесть месяцев – до февраля 2025 года.

Подсудимый сообщил: он не знал, что должен был сам позаботиться о включении в реестр иностранных агентов. При этом изучаемые им данные не относились к секретным.

Винатье – доктор политических наук, сотрудник женевского Центра гуманитарного диалога, автор четырех книг, специалист по России, Кавказу и Центральной Азии. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, он не работал на спецслужбы или другие государственные организации.

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