Сегодня экс-президенту США Дональду Трампу будут предъявлены обвинения по 33 пунктам

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в суде во вторник, 4 апреля, ему будут предъявлены обвинения по 33 пунктам. Он обвинил окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в незаконном разглашении содержания "жалкого" обвинительного заключения и призвал его уйти в отставку.

Адвокат Алина Хабба, которая представляет Дональда Трампа в нескольких гражданских делах, заявила, что не ждет справедливого суда над ним.

Сторонники Трампа готовятся к акциям протеста в день предъявления ему обвинений в суде.

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В конце марта прокуратура Манхэттена объявила, что обвиняет бывшего президента США Дональда Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал, чтобы Дональд Трамп явился в суд для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения в рамках "дела Сторми Дэниэлс".

Экс-президента хотят привлечь к судебной ответственности по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года, чтобы "купить" ее молчание.

Коллегия присяжных в Нью-Йорке проголосовала за предъявление обвинений Трампу по этому делу.

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Такое происходит впервые в истории США.

Ряд влиятельных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении Трампа и обвинили Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам. В частности, против действий прокурора выступили спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, губернатор Флориды Рон Десантис и член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая потребовала объявить импичмент президенту Джо Байдену.

Ранее Дональд Трамп называл "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы" обвинения против него по "делу Сторми Дэниелс".

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В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниэлс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Трамп заверял, что личных отношений с Дэниэлс у него не было. Но его бывший адвокат Майкл Коэн подтвердил информацию о плате Дэниэлс за молчание.