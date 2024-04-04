Из-за неполадки на датском фрегате закрыт выход из Балтийского моря

Вооруженные силы Дании сообщили о закрытии пролива Большой Бельт, а также воздушного пространства над водной артерией в связи с неисправностью системы запуска ракет на фрегате Niels Juel.

Кораблям, которые намеревались пройти через пролив, находящийся на выходе из Балтийского моря, рекомендовано встать на якорь.

Неполадка была выявлена в ходе учений, которые должны завершиться 5 апреля. Попытка запуска ракеты завершилась неудачей, однако пусковая установка осталась активизированной, в связи с чем возможен произвольный запуск ракеты.

Напомним, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отправил в отставку командующего вооруженными силами Флемминга Лентфера в связи с неполадками, выявленными на фрегате Iver Huitfeldt во время пребывания боевого корабля на Красном море.

Iver Huitfeldt входил в состав сводной эскадры, созданной для обеспечения свободы мореходства. 9 марта в ходе отражения атаки хуситов произошел отказ системы ПВО. Боеприпасы также оказались некачественными – половина взрывалась, не достигнув цели.