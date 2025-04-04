Минобороны РФ: перехвачены 107 украинских БПЛА, в том числе над Москвой

Министерство обороны РФ заявляет, что с 21:00 3 апреля по 05:00 4 апреля российские силы ПВО перехватили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Объявлено, что украинские БПЛА сбивали над территорией Курской, Орловской, Липецкой, Калужской, Ростовской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Тульской областей, а также над Москвой и над акваторией Азовского моря.

В связи с атакой БПЛА вводились ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.