Минобороны РФ: перехвачены 107 украинских БПЛА, в том числе над Москвой
время публикации: 04 апреля 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 08:13
Министерство обороны РФ заявляет, что с 21:00 3 апреля по 05:00 4 апреля российские силы ПВО перехватили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Объявлено, что украинские БПЛА сбивали над территорией Курской, Орловской, Липецкой, Калужской, Ростовской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Тульской областей, а также над Москвой и над акваторией Азовского моря.
В связи с атакой БПЛА вводились ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.
Сведения о причиненном ущербе уточняются.