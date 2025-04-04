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Мир

Армия РФ атаковала Харьков: четверо погибших, десятки пострадавших

Беспилотники
Война в Украине
время публикации: 04 апреля 2025 г., 07:59 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 08:12
Армия РФ атаковала Харьков: четверо погибших, десятки пострадавших
ГСЧС по Харькову

Поздно вечером 3 апреля армия РФ, применив БПЛА-камикадзе, атаковала Харьков. Было зафиксировано несколько попаданий, в том числе по двухэтажному жилому дому.

В городе было повреждено более 30 многоэтажек.

По состоянию на утро пятницы, 4 апреля, местные власти подтверждают гибель не менее четырех человек. 35 получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Мир
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