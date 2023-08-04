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    В мире

    Мосгорсуд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы

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    Мосгорсуд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko     Мосгорсуд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko     Мосгорсуд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko     ВСЕ ФОТО

    В пятницу, 4 августа, Московский городской суд на выездном заседании во Владимирской области приговорил российского оппозиционного политика Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о "создании экстремистского сообщества", которое было возбуждено против него уже во время его заключения. Прокуратура требовала отправить оппозиционера в колонию с более строгими условиями содержания на 20 лет.

    Приговор огласил судья Андрей Суворов.

    Приговор вынесен с учетом предыдущего: в 2022 году Лефортовский суд приговорил Навального к девяти годам строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей, признав его виновным в "особо крупном мошенничестве" и "неуважении к суду".

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    Навальный будет переведен в колонию особого режима после вступления приговора в законную силу.

    Второго фигуранта дела, технического директора YouTube-проекта Навального Даниэля Холодного, суд приговорил к лишению свободы в колонии общего режима. Прокурор просил для него 10 лет колонии.

    "Медиазона" отмечает, что разобрать что-то в трансляции было невозможно: звук постоянно пропадал, его качество было очень низким. Пока непонятно решение суда по Холодному (некоторые СМИ написали, что ему дали 10 лет колонии). Более того, "Медиазона" пишет, что и приговор Навальному следует уточнить.

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    Процесс проходил в закрытом режиме в исправительной колонии №6 поселка Мелехова Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущему приговору. Журналистов допустили только на видеотрансляцию оглашения итогового решения.

    Суд признал Алексея Навального виновным по шести статьям: в создании экстремистского сообщества (ч.3 ст. 281.1 УК), финансировании экстремистской деятельности (ч.2 ст. 283.3 УК), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе в интернете (ч.ч. 1, 2 ст. 280 УК), реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий (ч.2 ст. 151.2 УК), а также создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК). Часть обвинений связана с Фондом борьбы с коррупцией, который был создан Навальным, и который в 2021 год был признан экстремистской организацией и запрещен в России.

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    Навальный вины не признает.

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    Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года (он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после попытки его отравления). Первоначально его обвинили в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Он должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако уже когда Навальный находился под стражей, его осудили по делам о "клевете на ветерана", об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В марте 2022 года суд назначил ему в общей сложности девять лет колонии.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 21 Июля 2023
    Алексея Навального в 17-й раз отправили в штрафной изолятор
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Июня 2023
    Начался новый суд над Навальным: его обвиняют в экстремизме и реабилитации нацизма
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Мая 2023
    Навальный из колонии: здесь в рамках "воспитательной работы" звучат антисемитские песни
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