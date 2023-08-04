Трампу предъявили обвинения по делу о беспорядках после выборов, суд не арестовал экс-президента
В четверг, 3 августа, в федеральном суде Вашингтона прошли слушания по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года. Заседание вела судья-магистрат Моксила Упадхьяя.
Трампа официально уведомили о предъявленных ему обвинениях в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года и спровоцировавших его событиях. Речь идет о четырех пунктах: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". По этим четырем пунктам Трампу грозит более 50 лет тюрьмы.
Трамп заявил, что не признает себя виновным.
Суд принял решение не арестовывать Дональда Трампа. Прокуратура не настаивала на аресте. При этом были выдвинуты ограничительные условия, одно из них – сдаться в случае вынесения обвинительного приговора. С этим экс-президент согласился.
Подсудимому были предложены три даты следующего заседания суда по его делу: 21, 22 и 28 августа 2023 года. Трамп остановил свой выбор на 28 августа.
Таким образом Трамп на текущий момент обвиняется по трем делам: 1) о штурме здания Конгресса США, 2) незаконном хранении секретных документов, 3) нарушениях, связанных с бизнесом. Кроме того, у Трампа возникли юридические проблемы в связи с тем, что 9 мая 2023 года суд присяжных признал его виновным в сексуальных домогательствах к журналистке Елизабет Джин Кэролл. Экс-президента также хотят привлечь к судебной ответственности по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года, чтобы "купить" ее молчание.
Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел.
Президентские выборы пройдут в США в 2024 году.
Согласно результатам опроса New York Times/Siena среди избирателей Республиканской партии, несмотря на юридические проблемы, Дональд Трамп остается безусловным лидером президентской гонки. Если бы выборы кандидата в президенты от Республиканской партии состоялись сейчас, Дональд Трамп получил бы голоса 54% избирателей-республиканцев. Ближайший к нему соперник, губернатор Флориды Рон Десантис, набирает только 17% голосов. Все прочие кандидаты – не более 3%.
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