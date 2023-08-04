adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.685 ₪ 4.030 ₪
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Трампу предъявили обвинения по делу о беспорядках после выборов, суд не арестовал экс-президента

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Трампу предъявили обвинения по делу о беспорядках после выборов, суд не арестовал экс-президента
    AP Photo/Alex Brandon

    В четверг, 3 августа, в федеральном суде Вашингтона прошли слушания по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года. Заседание вела судья-магистрат Моксила Упадхьяя.

    Трампа официально уведомили о предъявленных ему обвинениях в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года и спровоцировавших его событиях. Речь идет о четырех пунктах: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". По этим четырем пунктам Трампу грозит более 50 лет тюрьмы.

    adv_12 incontent_1

    Трамп заявил, что не признает себя виновным.

    adv_13 m_ar_1

    Суд принял решение не арестовывать Дональда Трампа. Прокуратура не настаивала на аресте. При этом были выдвинуты ограничительные условия, одно из них – сдаться в случае вынесения обвинительного приговора. С этим экс-президент согласился.

    Подсудимому были предложены три даты следующего заседания суда по его делу: 21, 22 и 28 августа 2023 года. Трамп остановил свой выбор на 28 августа.

    adv_14 incontent_2

    Таким образом Трамп на текущий момент обвиняется по трем делам: 1) о штурме здания Конгресса США, 2) незаконном хранении секретных документов, 3) нарушениях, связанных с бизнесом. Кроме того, у Трампа возникли юридические проблемы в связи с тем, что 9 мая 2023 года суд присяжных признал его виновным в сексуальных домогательствах к журналистке Елизабет Джин Кэролл. Экс-президента также хотят привлечь к судебной ответственности по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года, чтобы "купить" ее молчание.

    adv_15 m_ar_2

    Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел.

    Президентские выборы пройдут в США в 2024 году.

    adv_16 incontent_3

    Согласно результатам опроса New York Times/Siena среди избирателей Республиканской партии, несмотря на юридические проблемы, Дональд Трамп остается безусловным лидером президентской гонки. Если бы выборы кандидата в президенты от Республиканской партии состоялись сейчас, Дональд Трамп получил бы голоса 54% избирателей-республиканцев. Ближайший к нему соперник, губернатор Флориды Рон Десантис, набирает только 17% голосов. Все прочие кандидаты – не более 3%.

    adv_17 m_ar_3

    adv_18 rimma_dw_d
    adv_19 rimma_dw_m
    adv_20 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Августа 2023
    Дональд Трамп в третий раз предстал перед судом
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 2 Августа 2023
    CNN: Трампа обвинили в заговоре и незаконной попытке остаться у власти
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 31 Июля 2023
    Опрос среди республиканцев: 54% хотят видеть Трампа кандидатом в президенты США
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Июля 2023
    Суд отклонил иск Дональда Трампа против CNN
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_middle_yandex
    adv_23 ar_middle_mobile_yandex
    adv_24 ar_right_wwh
    adv_25 ar_right_1
    adv_26 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    07:47 Тель-авивский "Маккаби" победил в Молдове и вышел в третий отборочный раунд Лиги конференций
    07:38 Минпрос представил суду данные о нехватке кадров в классах и детских садах для детей с особыми потребностями
    06:36 В акватории Новороссийска прогремели взрывы: атака надводных беспилотников
    06:19 Чемпионат мира по ММА в Абу-Даби. Израильские юниоры завоевали пять медалей
    06:10 Условия для купания в Средиземном море: волны менее 1 м, медуз немного, жарко
    06:00 Прогноз погоды на 4 августа: жарко, малооблачно
    05:35 Израильтянки вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата Европы по баскетболу
    05:13 "Апоэль" (Беэр-Шева) вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций
    adv_27 ar_right_2
    adv_28 ar_right_3
    adv_29 ar_right_4
    adv_30 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom