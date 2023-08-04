Трампу предъявили обвинения по делу о беспорядках после выборов, суд не арестовал экс-президента

В четверг, 3 августа, в федеральном суде Вашингтона прошли слушания по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года. Заседание вела судья-магистрат Моксила Упадхьяя.

Трампа официально уведомили о предъявленных ему обвинениях в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года и спровоцировавших его событиях. Речь идет о четырех пунктах: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". По этим четырем пунктам Трампу грозит более 50 лет тюрьмы.

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Трамп заявил, что не признает себя виновным.

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Суд принял решение не арестовывать Дональда Трампа. Прокуратура не настаивала на аресте. При этом были выдвинуты ограничительные условия, одно из них – сдаться в случае вынесения обвинительного приговора. С этим экс-президент согласился.

Подсудимому были предложены три даты следующего заседания суда по его делу: 21, 22 и 28 августа 2023 года. Трамп остановил свой выбор на 28 августа.

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Таким образом Трамп на текущий момент обвиняется по трем делам: 1) о штурме здания Конгресса США, 2) незаконном хранении секретных документов, 3) нарушениях, связанных с бизнесом. Кроме того, у Трампа возникли юридические проблемы в связи с тем, что 9 мая 2023 года суд присяжных признал его виновным в сексуальных домогательствах к журналистке Елизабет Джин Кэролл. Экс-президента также хотят привлечь к судебной ответственности по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года, чтобы "купить" ее молчание.

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Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году.

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Согласно результатам опроса New York Times/Siena среди избирателей Республиканской партии, несмотря на юридические проблемы, Дональд Трамп остается безусловным лидером президентской гонки. Если бы выборы кандидата в президенты от Республиканской партии состоялись сейчас, Дональд Трамп получил бы голоса 54% избирателей-республиканцев. Ближайший к нему соперник, губернатор Флориды Рон Десантис, набирает только 17% голосов. Все прочие кандидаты – не более 3%.