Джимми Картер надеется дожить до 100 лет, чтобы проголосовать за Камалу Харрис

Бывший президент США Джимми Картер, страдающий от неизлечимого онкологического заболевания, сказал, что надеется дожить до начала ноября, чтобы проголосовать за Камалу Харис. Об этом сообщил его внук Джейсон Картер.

39-му президенту США 1 октября должно исполниться 100 лет. Уже полтора года он находится в хосписе, получая паллиативную поддержку. В мае 2024 года Джейсон сообщил, что жизнь его деда приближается к концу.

Картер находился в Белом доме с 1977 по 1981 годы. Он был удостоен Нобелевской премии мира за достижение мира между Израилем и Египтом. Картер резко выступил против Исламской революции в Иране и советского вторжения в Афганистан, результатом последнего стал бойкот Московской олимпиады.

В последние десятилетия он выступал с резкой критикой еврейского государства, обвиняя Израиль в "апартеиде". В 2015 году, во время его визита в нашу страну, с ним отказались встречаться президент Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.