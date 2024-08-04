Демонстрации ультраправых в Великобритании, более 90 задержанных

Более 90 человек были задержаны в Великобритании в ходе столкновений полиции с ультраправыми активистами, прошедшими в Ливерпуле, Халле, Манчестере, Бристоле, Белфасте и еще нескольких городах.

Во время демонстрации в Ливерпуле в полицейских летели кирпичи, бутылки и фейерверки. Один полицейский был ранен, когда его ударили стулом по голове. Еще одного стража порядка сбили с мотоцикла. Неподалеку проходила демонстрация под лозунгом "Нацисты, убирайтесь с наших улиц.

Основанием для манифестаций против эмиграции, в ходе которых звучали и антиисламские лозунги, стало убийство трех девочек в Саутпорте. На них напал с ножом сын выходцев из Руанды Аксель Муганва Рудакубана, уроженец Кардифа.