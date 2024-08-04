Демонстрации ультраправых в Великобритании, более 90 задержанных
время публикации: 04 августа 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 09:14
Более 90 человек были задержаны в Великобритании в ходе столкновений полиции с ультраправыми активистами, прошедшими в Ливерпуле, Халле, Манчестере, Бристоле, Белфасте и еще нескольких городах.
Во время демонстрации в Ливерпуле в полицейских летели кирпичи, бутылки и фейерверки. Один полицейский был ранен, когда его ударили стулом по голове. Еще одного стража порядка сбили с мотоцикла. Неподалеку проходила демонстрация под лозунгом "Нацисты, убирайтесь с наших улиц.
Основанием для манифестаций против эмиграции, в ходе которых звучали и антиисламские лозунги, стало убийство трех девочек в Саутпорте. На них напал с ножом сын выходцев из Руанды Аксель Муганва Рудакубана, уроженец Кардифа.
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