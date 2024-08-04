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Мир

Министр обороны США отменил сделку с организатором терактов 11 сентября

время публикации: 04 августа 2024 г., 08:27 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 08:29
Министр обороны США отменил сделку с организатором терактов 11 сентября
AP Photo/Cliff Owen

Министр обороны США Ллойд Остин отказался одобрять сделку с правосудием, заключенную одним из организаторов терактов 11 сентября 2001 года Халидом Шейх Мохаммедом и двумя его сообщниками – Валидом бин Атташем и Мустафой аль-Хаусави.

Он запретил куратору военного суда на базе Гуантанамо Сьюзан Эскаллье заключать какие-либо досудебные соглашения по данному делу, сообщив, что оставляет эти полномочия себе.

В рамках сделки подсудимые признали свою вину по всем пунктам обвинения, включая убийство 2976 человек, погибших 11 сентября, и вступлении в преступный заговор. Это должно было позволить им избежать смертной казни, которую заменяли на пожизненное заключение.

Согласно материалам следствия, именно Халид Шейх Мухаммад, уроженец Пакистана, предложил главарю "Аль-Каиды" Усаме Бин Ладену использовать для терактов угнанные рейсовые самолеты, а затем помогал в подготовке террористов.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 августа 2024

Организатор терактов 11 сентября заключил сделку с американским правосудием