Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1258-й день войны

Минобороны РФ 4 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет минобороны РФ сегодня начинается с заявления: "Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь 4 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" и 162 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 161 беспилотник, запущенный российскими военными. Ракету, судя по всему, перехватить не удалось. Украинская сторона сообщает, что зафиксированы прямые попадания одного БПЛА, а также падение фрагментов в 9 локациях – в Одессе и в Киеве. Причинен ущерб.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное Харьковской области и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Плещеевка, Иванополье, Звановка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Димитров, Белицкое, Родинское, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Березовое Днепропетровской области, Темировка, Ольговское Запорожской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74580 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24442 танка и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28160 орудий полевой артиллерии и минометов, 39115 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).