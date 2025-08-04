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Мир

Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 161 из 162 российских БПЛА

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 04 августа 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 13:00
Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 161 из 162 российских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь 4 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" и 162 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 161 беспилотник, запущенный российскими военными. Ракету, судя по всему, перехватить не удалось.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы прямые попадания одного БПЛА, а также падение фрагментов в 9 локациях – в Одессе и в Киеве. Причинен ущерб.

Мир
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