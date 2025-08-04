Женщину арестовали после обнаружения в ее багаже двухлетнего ребенка

27-летнюю женщину задержали в Новой Зеландии после того, как во время автобусной поездки в ее багаже обнаружили двухлетнюю девочку, пишет BBC.

По сообщению полиции, инцидент произошел 3 августа на автобусной остановке в Кайваке – небольшом населенном пункте на севере страны. Один из пассажиров попросил получить доступ к багажному отсеку, после чего водитель обратил внимание на подозрительное движение внутри чемодана. Открыв его, он обнаружил маленького ребенка. Женщину арестовали и предъявили ей обвинения в жестоком обращении с ребенком и пренебрежении его потребностями.

Полиция обнаружила у девочки был сильный перегрев, но физических повреждений не зафиксировала. Ребенка доставили в больницу, где врачи проводят необходимое медицинское обследование. О том, кем женщина приходится девочке, пока не сообщается.

Известно, что 4 августа подозреваемая должна предстать перед окружным судом Северного побережья.