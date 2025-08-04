Ynet: в Лас-Вегасе ограблен и убит израильтянин

Как сообщает Ynet, в американском Лас-Вегасе был ограблен и убит израильский гражданин. Его тело было найдено в 15 минутах езды от бульвара Стрип.

Представитель ХАБАД в Лас-Вегасе рассказал Итамару Айхнеру, что погибший жил в одной из гостиниц города. Он также сообщил, что вскрытие проводиться не будет, и в ближайшие 24 часа тело будет доставлено в Израиль.