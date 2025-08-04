x
04 августа 2025
|
последняя новость: 10:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 августа 2025
|
04 августа 2025
|
последняя новость: 10:29
04 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Ynet: в Лас-Вегасе ограблен и убит израильтянин

Убийства
США
время публикации: 04 августа 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 10:08
Ynet: в Лас-Вегасе ограблен и убит израильтянин
AP Photo/John Locher

Как сообщает Ynet, в американском Лас-Вегасе был ограблен и убит израильский гражданин. Его тело было найдено в 15 минутах езды от бульвара Стрип.

Представитель ХАБАД в Лас-Вегасе рассказал Итамару Айхнеру, что погибший жил в одной из гостиниц города. Он также сообщил, что вскрытие проводиться не будет, и в ближайшие 24 часа тело будет доставлено в Израиль.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook