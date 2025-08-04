Президент Чехии: ценой за суверенитет Украины может стать оккупация Россией захваченных земель

Президент Чехии Петр Павел заявил, что даже при поддержке Запада Украина в обозримом будущем будет неспособна вернуть себе захваченные Россией территории без значительных человеческих потерь.

"Мы хотим, чтобы она выжила как независимое суверенное государство. Если ценой за сохранение ее суверенитета станет временная оккупация части территорий – пусть так и будет. Эти оккупированные территории мы никогда юридически не признаем российскими", – цитирует главу государства Radio Prague.

По его убеждению, Запад должен продолжить оказание Украине военной помощи, однако основное давление на Москву должно быть не военным, а экономическим. Такое давление приведет Россию за стол переговоров.

"В интересах обеих сторон Атлантики усиление экономического давления на Россию. Это давление очень эффективно с точки зрения убеждающей силы. Я верю, что, учитывая текущее состояние российской экономики, россияне не смогут долго выдерживать такое экономическое давление", – сказал он.

Осенью в Чехии пройдут парламентские выборы. Павел не смог обещать, что Чехия продолжит оказывать Украине помощь независимо от их исхода – это будет зависеть от правительства, которое придет к власти.