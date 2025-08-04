МИД: к призывам немедленного освобождения израильских заложников присоединилась Украина

Вслед за обращением министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара и после заявлений министров иностранных дел ЕС, Австрии, Нидерландов, Сербии, Парагвая, Норвегии, Франции, Чехии – также министры иностранных дел Украины, Великобритании, Канады, Латвии, Швеции, Финляндии и других государств выступили с заявлениями с осуждением ХАМАСа и призывами к немедленному освобождению заложников, сообщает пресс-служба главы МИД Израиля.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига: "Нечеловеческое отношение ХАМАС к израильским заложникам заслуживает самого резкого осуждения. Жители Газы не должны продолжать страдать из-за ужасных преступлений ХАМАСа. ХАМАС должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников. Одновременно необходимо как можно скорее и в полном объеме предоставить международную гуманитарную помощь гражданскому населению Газы. Полное прекращение огня должно оставаться первоочередной задачей".

МИД Кипра : "Мы глубоко потрясены ужасными кадрами с израильскими заложниками, которых по-прежнему удерживает ХАМАС. Мы подчёркиваем безотлагательную необходимость немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников. Перемирие должно быть устойчивым. В будущем в Газе не может быть места для террористических группировок. Также необходимо обеспечить безопасный и неограниченный доступ к гуманитарной помощи в широком масштабе".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми : "Кадры с заложниками, используемые в пропагандистских целях, отвратительны. Все заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно. ХАМАС должен быть разоружен и не должен контролировать Газу. Мы работаем с партнерами над долгосрочным решением и планом мира. Все должно начаться с немедленного перемирия, освобождения заложников и снятия негуманных ограничений на оказание помощи".

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд: "Шокирующие кадры с израильскими заложниками, удерживаемыми ХАМАС, – это жуткое напоминание об ужасах, через которые они прошли за более чем 660 дней. Их немедленное освобождение необходимо. Наши мысли с Эвьатаром Давидом, Ромом Бреславским и всеми, кто до сих пор находится в плену, а также с их семьями и близкими. Канада будет продолжать настаивать на безусловном освобождении всех заложников, беспрепятственном предоставлении гуманитарной помощи, устойчивом перемирии и исключении ХАМАС из будущего управления Палестиной".

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард : "Кадры с заложниками Эвьятаром Давидом и Ромом Бреславским действительно ужасны. Швеция требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников. ХАМАС должен быть разоружен и не может участвовать в будущем управлении Газой. Все страдания гражданского населения Газы должны быть прекращены немедленно. Швеция призывает правительство Израиля обеспечить неограниченный доступ к гуманитарной помощи во все части Газы. Необходимо активизировать усилия по достижению перемирия и мирного политического урегулирования".

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже: "Террористы ХАМАС распространяют отвратительные видеоролики с израильскими заложниками и отказываются сложить оружие. Международное сообщество требует немедленного освобождения всех заложников, разоружения ХАМАС и его ухода из управления сектором Газа. Израиль должен соблюдать международное право, обеспечить гуманитарную помощь и гарантировать доступ к ней".

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен : "Кадры с заложниками, удерживаемыми ХАМАС, – Ромом Бреславским и Эвьятаром Давидом – потрясают. Финляндия требует их немедленного и безоговорочного освобождения. ХАМАС должен быть разоружен и не может участвовать в будущем управлении Газой. Страдания всех гражданских лиц в Газе должны быть прекращены. Мы требуем полного и беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем районам Газы. Финляндия продолжит прилагать усилия для достижения перемирия и мирного политического решения".