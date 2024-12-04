x
04 декабря 2024
|
последняя новость: 07:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2024
|
04 декабря 2024
|
последняя новость: 07:46
04 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Тбилиси завершен марш протеста, акции сторонников евроинтеграции возобновятся вечером

время публикации: 04 декабря 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 07:55
В Тбилиси завершен марш протеста, акции сторонников евроинтеграции возобновятся вечером
AP Photo/Pavel Bednyakov

В Тбилиси завершен марш протеста на проспекте Важи Пшавелы, проходивший после того, как спецназовцы разогнали протестующих водометами и другими спецсредствами на проспекте Руставели, передает агентство GHN.

Вопреки тому, что заявляют российские государственные СМИ, акции протеста в Тбилиси не прекращены. Планируется их возобновление: сегодня, 4 декабря, в 19:00 сторонники евроинтеграции Грузии вновь соберутся около здания парламента.

С 28 ноября граждане Грузии протестуют против решения правящей партии "Грузинская мечта" приостановить начало переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года.

Сотни участников протестов были задержали. Есть сотни пострадавших как со стороны протестующих, так и среди полицейских.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 декабря 2024

СМИ: председатель пророссийской "Грузинской мечты" покинул партию. Опровержение
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 декабря 2024

Акции протеста в Тбилиси: множество пострадавших и задержанных