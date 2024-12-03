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Мир

СМИ: председатель пророссийской "Грузинской мечты" покинул партию

Грузия
время публикации: 03 декабря 2024 г., 16:50 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 16:54
СМИ: председатель пророссийской "Грузинской мечты" покинул партию
AP Photo/Shakh Aivazov

Оппозиционный телеканал Mtavari Arxi сообщил, что бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял решение покинуть пост председателя партии "Грузинская мечта". По официальным данным, эта партия одержала верх на прошедших 26 октября парламентских выборах.

Информация была подтверждена в окружении политика, который, как утверждается, намерен заняться бизнесом. Руководство партии обратилась к нему с просьбой пересмотреть решение и не выступать с резкими заявлениями на фоне оппозиционных выступлений.

Напомним, что в Грузии несколько дней не прекращаются манифестации оппозиции, требующей проведения повторных парламентских выборов и возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз. Демонстрации проходят не только в Тбилиси, но и в Кутаиси, Батуми, других городах.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала пророссийская партия "Грузинская мечта". Другие партии заявили о массовых фальсификациях, отказавшись признать результаты голосования. Президент Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию.

Мир
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