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Мир

Предварительный отчет о катастрофе под Актау будет опубликован в ближайшие дни

Авиакатастрофа
время публикации: 04 февраля 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 12:28
Предварительный отчет о катастрофе под Актау будет опубликован в ближайшие дни
The Administration of Mangystau Region via AP

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал, что в ближайшие дни будет опубликован предварительный отчет об обстоятельствах крушения под Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", унесшего 38 жизней.

Он рассказал, что к работе комиссии привлечены и международные эксперты. "Специалистам необходимо время для того, чтобы завершить свою работу. Это очень тонкая, кропотливая работа. Каждый день комиссия работает, находимся на завершающем этапе", – заявил он.

Напомним: 25 декабря азербайджанский самолет Embraer, направлявшийся из Баку, попал под обстрел средств ПВО при попытке сесть в Грозном. Пилотам удалось дотянуть подбитую машину до Актау, однако при подлете к аэропорту самолет потерпел крушение. Погибли 38 человек.

6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками самолета. Он возложил ответственность за катастрофу на Россию, обвинив ее руководство в попытке замять инцидент.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", – заявил глава государства.

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