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Мир

Разведка Южной Кореи: военнослужащих КНДР убрали с фронта в Курской области

Война в Украине
Война в России
Корея
время публикации: 04 февраля 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 11:10
Разведка Южной Кореи: военнослужащих КНДР убрали с фронта в Курской области
AP Photo/Ahn Young-joon

Разведка Южной Кореи сообщила, что военные из КНДР, совместно с россиянами воевавшие в Курской области против Вооруженных сил Украины, в середине января были выведены с линии фронта. Одной из возможных причин названы большие потери.

О том, что северокорейские солдаты более не находятся в боевом соприкосновении с ВСУ, несколько дней назад сообщило украинское военное командование. Оно также говорило о понесенных корейцами значительных потерях.

КНДР направила в Россию для участия в военных действиях против Украины около 11000 военнослужащих. В середине января стало известно, что по данным разведки Южной Кореи, около 300 из них были убиты, 2700 ранены.

Столь ощутимые потери стали сочетанием высокой мотивации, непонимания современной войны, а также результатом заданий, которые давались ими российскими союзниками. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил всего о двух случаях сдачи в плен.

Мир
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