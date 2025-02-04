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Мир

Украинская армия начинает переход на корпусную систему организации

время публикации: 04 февраля 2025 г., 14:09 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 14:09
Командующий ВСУ Александр Сырский
Press Service Of The President Of Ukraine via AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении командующим ВСУ Александром Сырским плана модернизации организационной структуры Вооруженных сил Украины. Он предусматривает введение корпусного звена.

"Корпусная система нужна. Мы обсудили сегодня подходы к назначению командиров корпусов: это должны быть наиболее подготовленные, наиболее перспективные офицеры с боевым опытом и современным мышлением", – приводит слова главы государства "Интерфакс-Украина".

Вопрос о переходе ВСУ на структуру батальон-корпус-бригада назревал уже давно. Корпусная система улучшает координацию действий подразделений – при условии, что составляющие корпус бригады будут действовать совместно, для решения задач, стоящих перед действующим на определенном участке фронта корпусом.

Мир
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