Бюджет Франции на 2025 год утвержден в обход парламента

Премьер-министр Франции Франсуа Байру воспользовался статьей 49.3 конституции, чтобы утвердить бюджет на 2025 год без проведения парламентских слушаний. Согласно этой процедуре, парламент получает право на голосование по вотуму недоверия правительству.

По словам главы правительства, впервые за 70 лет существования Пятой республики Франция вступила в февраль без действующего бюджета: "Ни одно государство в мире не может существовать без бюджета. Мы сделали все возможное для выхода из тупика".

Напомним: предыдущее правительство Франции, возглавляемое Мишелем Барнье, попыталось утвердить бюджет при помощи той же поправки, однако было отправлено в отставку вотумом недоверия. Байру полагает, что на этот раз вотум не пройдет из-за раскола в рядах социалистов.