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Мир

Сальвадор согласился принимать американских преступников и депортируемых нелегалов

Организованная преступность
США
время публикации: 04 февраля 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 09:19
Сальвадор согласился принимать американских преступников и депортируемых нелегалов
AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Сальвадора Наиб Букеле согласился размещать в этой стране высылаемых из США нелегальных мигрантов, а также резидентов и граждан США, отбывающих наказание в американских тюрьмах.

"Сальвадор согласился на самое беспрецедентное соглашение в области миграции, заключенное когда-либо в мире. США глубоко за это благодарны, ни одно государство не выступало с подобной демонстрацией дружбы", – сказал американский политик.

Рубио отметил, что меры по борьбе с преступными бандами, принимаемые Букеле, прекрасно себя показали. "Мы сегодня говорили об этом с президентом Трампом", – добавил он. Добавим, что эти методы вызвали критику правозащитных организаций.

Турне по Центральной Америке – первая зарубежная поездка Рубио после назначение на пост госсекретаря. Она призвана обеспечить, что регион будет следовать в фарватере политики новой администрации. Так, Панама под давлением США согласилась выйти из соглашения с КНР.

Мир
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