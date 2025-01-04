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Мир

Премьер-министр Гренландии заявил о намерении добиться независимости от Дании

NATO
Дональд Трамп
время публикации: 04 января 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 08:26
Премьер-министр Гренландии заявил о намерении добиться независимости от Дании
AP Photo/Felipe Dana

Премьер-министр Гренландии Муте Боуруп Эгеде заявил о своем намерении добиться независимости от Дании, сообщает Reuters. В новогоднем обращении к населению Эгеде подчеркнул, что пришло время самим создавать свое будущее.

Он отметил, что в отношениях с данией у Гренландии нет полного равенства и добавил, что решение о независимости принимает народ Гренландии, но не сказал, когда может состояться голосование.

Правительство Гренландии дважды отклоняло предложения Дональда Трампа о покупке острова, в 2019 и 2024 году. Напомним, несколько дней назад Трамп сообщил, что установление контроля над Гренландией является для США "абсолютной необходимостью". На западном побережье острова расположена база американских космических войск "Питуфик". Это заставило датского премьер-министра Метте Фредриксен заявить, что Гренландия не продается.

Парламентские выборы должны пройти в Гренландии до 6 апреля.

Мир
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