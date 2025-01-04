В Японии в возрасте 116 лет умерла Томико Итоока, признанная старейшей из живущих в мире людей

В Японии в возрасте 116 лет умерла Томико Итоока, ранее признанная Книгой рекордов Гиннесса старейшей из живущих в мире людей.

Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в городе Осака. В 1928 году вышла замуж, у супругов было четверо детей: две дочери и два сына.

В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Томико работала на фабрике в Корее и воспитывала детей.

Томико любила подниматься на гору Нидзё, которая находится между префектурами Нара и Осака, высотой примерно 2800 метров. Она также дважды поднималась на гору Онтаке (высота 3000 метров), расположенную между префектурами Нагано и Гифу. В 1988 году, в возрасте 80 лет, она дважды участвовала в паломничестве.

В возрасте 100 лет, в 2008 году, она поднялась по длинным каменным ступеням храма Асия без трости. Она много раз посещала храм Якусидзи в префектуре Нара и любила писать сутры.

В последнее время Томико Итоока проживала в Асии, префектура Хиого.