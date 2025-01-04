Трамп выдвинул журналистку Fox News на должность представителя Госдепартамента США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает 62-летнюю журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя Госдепартамента США.

"Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря США Марко Рубио в качестве представителя госдепартамента", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "Тэмми – очень уважаемый политический аналитик, которая рано поняла силу и важность "MAGA" (лозунга Трампа – "Make America Great Again", "Сделаем Америку снова великой")".