x
04 января 2025
|
последняя новость: 07:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2025
|
04 января 2025
|
последняя новость: 07:45
04 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп выдвинул журналистку Fox News на должность представителя Госдепартамента США

США
Дональд Трамп
время публикации: 04 января 2025 г., 06:48 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 06:52
Трамп выдвинул журналистку Fox News на должность представителя Госдепартамента США
Wikipedia

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает 62-летнюю журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя Госдепартамента США.

"Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря США Марко Рубио в качестве представителя госдепартамента", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "Тэмми – очень уважаемый политический аналитик, которая рано поняла силу и важность "MAGA" (лозунга Трампа – "Make America Great Again", "Сделаем Америку снова великой")".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 декабря 2024

Дональд Трамп намерен назначить Адама Бёлера спецпосланником по делам заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Рон Дермер посетит США, чтобы встретиться с командами Байдена и Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 декабря 2024

Советником Трампа по Ближнему Востоку станет его сват, миллиардер из Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 ноября 2024

Трамп намерен назначить генерала Келлога спецпосланником США по Украине и России