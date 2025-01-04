Трамп выдвинул журналистку Fox News на должность представителя Госдепартамента США
время публикации: 04 января 2025 г., 06:48 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 06:52
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает 62-летнюю журналистку телеканала Fox News Тэмми Брюс на должность официального представителя Госдепартамента США.
"Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на пост госсекретаря США Марко Рубио в качестве представителя госдепартамента", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, "Тэмми – очень уважаемый политический аналитик, которая рано поняла силу и важность "MAGA" (лозунга Трампа – "Make America Great Again", "Сделаем Америку снова великой")".
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