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Израиль

Рон Дермер посетит США, чтобы встретиться с командами Байдена и Трампа

Газа
США
Дональд Трамп
Заложники
Правительство
время публикации: 01 декабря 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 22:12
Рон Дермер
Yonatan Sindel/Flash90

Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер на этой неделе посетит Вашингтон и Майами, где встретится с представителями администрации Байдена и советниками Трампа. Об этом написал обозреватель сайта Walla News Барак Равид со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, на этих встречах будет обсуждаться война в Газе, усилия по освобождению заложников и иранский вопрос.

При этом источники подчеркнули: в плане визита нет встречи с Дональдом Трампом, с которым Дермер встречался последний раз в Майами 10 ноября.

Барак Равид отмечает, что в канцелярии Дермера отказались комментировать эту информацию.

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