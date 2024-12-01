Рон Дермер посетит США, чтобы встретиться с командами Байдена и Трампа

Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер на этой неделе посетит Вашингтон и Майами, где встретится с представителями администрации Байдена и советниками Трампа. Об этом написал обозреватель сайта Walla News Барак Равид со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, на этих встречах будет обсуждаться война в Газе, усилия по освобождению заложников и иранский вопрос.

При этом источники подчеркнули: в плане визита нет встречи с Дональдом Трампом, с которым Дермер встречался последний раз в Майами 10 ноября.

Барак Равид отмечает, что в канцелярии Дермера отказались комментировать эту информацию.