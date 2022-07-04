Вооруженное нападение в Копенгагене: трое убитых, трое раненых в критическом состоянии
Полиция Копенгагена подтверждает гибель трех человек в результате стрельбы в торговом центре Field's в столице Дании. Еще трое раненых в критическом состоянии, передает агентство Associated Press.
Погибли двое мужчин и одна женщина.
Начальник полиции Копенгагена Сорен Томассен сообщил о задержании 22-летнего датчанина по подозрению в причастности к убийству людей. Он отметил, что мотивы стрелка пока неизвестны, но не исключается версия теракта.
Нападение на посетителей и работников ТЦ произошло в воскресный вечер, когда в торговом комплексе со 140 магазинами и ресторанами, было множество людей, в том числе с детьми.
На видео, снятых на месте происшествия и показанных местными телеканалами, можно увидеть, как люди в панике выбегают из ТЦ.
Одна из свидетельниц рассказала газете Jyllands-Posten, что в начале было непонятно, что произошло. "Вокруг просто начался хаос", – сказала он.
Другой свидетель в интервью телеканалу TV 2 сказал, что преступник стрелял из охотничьего ружья.
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