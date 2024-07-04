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В Греции задержаны семь человек, включая иранцев, за нападения на еврейские объекты

время публикации: 04 июля 2024 г., 19:36 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 19:36
В Греции задержаны семь человек, включая иранцев, за нападения на еврейские объекты
AP Photo/Michael Varaklas

Антитеррористическая полиция Греции задержала семь человек в связи с поджогами израильской гостиницы и синагоги в центре Афин, которые произошли в последние два месяца.

По данным агентства Reuters, 15 мая в центре Афин была брошена самодельная зажигательная бомба в здание, в котором располагаются еврейский ресторан и принадлежащая израильтянину гостиница. В рамках расследования были задержаны 25-летняя гражданка Греции и двое граждан Ирана (36 и 46 лет), а также гражданин Афганистана. Они обвиняются в поджоге, который потенциально мог поставить под угрозу жизни людей, а также в нанесении ущерба иностранной собственности. Полиция заявляет, что преступление было совершено на почве расовой ненависти.

Еще один антисемитский инцидент произошел в Афинах 18 июня: с мотоцикла была брошена бутылка с зажигательной смесью в синагогу, что привело к пожару. Задержаны 44-летний местный житель, 25-летний гражданин Афганистана и 30-летний гражданин Ирана. Задержанным предъявлены обвинения в поджоге, хранении оружия и грабеже.

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