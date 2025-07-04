Вице-президент "Транснефти" погиб, выпав из окна

Утром в пятницу, 4 июля, на Рублевском шоссе в Москве было найдено тело вице-президента компании "Транснефть" Андрея Бадалова (63), выпавшего из окна своей квартиры, расположенной на верхних этажах высотного здания.

Первым о смерти Бадалова сообщил телеграм-канал >a href="https://t.me/mash/65722" target="_blank">Mash. На месте работают правоохранительные органы.

Бадалов перешел в "Транснефть" в 2021 году, отвечая за проекты в сфере автоматизации и дигитализации.

Lenta.ru отмечает, что Бадалов пополнил список топ-менеджеров российских энергетических компаний, погибших при загадочных обстоятельствах. Так, в 2024 году из окна выпал вице-президент "ЮКОС ЭП" Михаил Рогачев, а в 2022 году – председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов.