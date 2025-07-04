Рекордный массированный удар армии РФ по Украине. Украинские БПЛА атаковали цели в России

Вечером 3 июля и в ночь на 4 июля российские военные выпустили по Украине 539 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 11 ракет. Это рекордная интенсивность атаки с начала войны, если суммировать число выпущенных БПЛА и ракет.

Украинская сторона заявляет, что 270 российских БПЛА были сбиты, 208 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Также удалось перехватить две крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К".

Однако более 60 беспилотников перехватить не удалось. Большинство российских ракет достигли целей. Основной удар был по Киеву. Из столицы Украины сообщают о значительных разрушениях и десятках пострадавших.

По данным ВСУ, на территории Украины зафиксированы попадания в 8 локациях (девять ракет и 63 БПЛА), а также падения фрагментов в 33 локациях.

В свою очередь, минобороны РФ заявляет, что в ночь на 4 июля над территорией Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой и Ростовской областей было перехвачено 48 украинских БПЛА. Были попадания и падения фрагментов БПЛА. В Ростовской области один погибший.