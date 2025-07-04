Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1227-й день войны

Минобороны РФ 4 июля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Кроме того, с 28 июня по 3 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области освободили населенный пункт Меловое Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения "Химера" ГУР. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 боевых бронированных машин и 37 автомобилей. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, включая бронемашину "Snatch" производства Великобритании, а также бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США.

Уничтожены 72 автомобиля, десять орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 16 станций радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов". За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 16 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Новоукраинка и Разино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV и три бронемашины "MaxxPro" производства США. Уничтожены 45 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 48 автомобилей. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, материальных средств и горючего. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", 36 управляемых авиационных бомб и 1172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 124 танка и других боевых бронированных машин, 1 573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).