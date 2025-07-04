Взрыв на автозаправочной станции в Риме, число пострадавших достигло 45

В Риме, в районе Пренестино, на одной из автозаправочных станций, где находились емкости с бензином и сниженным природным газом, утром 4 июля произошел мощный взрыв.

Первоначально сообщалось о десяти пострадавших, однако спустя несколько часов их число достигло 45, при этом состояние двух человек оценивается врачами как критическое.

Взрыв был вызван утечкой газа.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери, посетивший место происшествия, сообщил о серьезных разрушениях на заправочной станции и в расположенном рядом спортивном центре. Густой черный дым был виден жителям сразу нескольких районов города.