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Мир

В Мельбурне пропалестинские активисты атаковали ресторан израильского шеф-повара Эяля Шани

Антисемитизм
время публикации: 04 июля 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 17:47
В Мельбурне пропалестинские активисты атаковали ресторан израильского шеф-повара Эяля Шани
AP Photo/Petros Giannakouris

В Австралии пропалестинские активисты устроили акцию протеста против войгны в Газе возле ресторана известного израильского шеф-повара и предпринимателя Эяля Шани.

Около сотни антиизраильских демонстрантов собрались возле перед ресторана "Мизнон" в Мельбурне. Отметим, что генеральный директор сети ресторанов Эяля Шани, Шахар Сегаль, сотрудничает с Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

В январе 2011 года Эяль Шани и Шахар Сегал открыли первый филиал "Мизнон" на улице Ибн Гвироль в Тель-Авиве. В настоящее время по всему миру открыты не менее 19 филиалов этого ресторана: в Мельбурне, Нью-Йорке, Сингапуре, Лас-Вегасе, Торонто, Бостоне, Вене и Париже.

Мир
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