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    В мире

    Столкновение поездов на востоке Индии, сотни погибших. Противоречивые данные о жертвах

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    Столкновение поездов на востоке Индии, сотни погибших. Противоречивые данные о жертвах
    AP Photo/Rafiq Maqbool

    По состоянию на утро 4 июня власти Индии подтверждают гибель не менее 288 человек и ранения около 1200 в результате столкновения поездов 2 июня в штате Одиша (восток страны).

    По данным индийских СМИ, погибли не менее 295 человек, могли погибнуть до 380 человек. Поступают противоречивые сведения о количестве погибших и состоянии пострадавших.

    Государственная компания "Индийские железные дороги" передает, что два пассажирских поезда - 12841 Coromandel Express и 12864 SMVT Bengaluru-Howrah SF Express - столкнулись с товарным поездом возле железнодорожной станции Баханага Базар, недалеко от города Баласор.

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    10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.

    В спасательной операции были задействованы сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата Одиша.

    По-прежнему неизвестно, есть ли среди погибших и пострадавших иностранцы.

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