Reuters: США добиваются, чтобы СБ ООН принял резолюцию о сделке между Израилем и ХАМАСом

Руководство США добивается, чтобы Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддерживающую предложение о сделке между Израилем и ХАМАСом, которая приведет к освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы. Речь идет о предложение, которое ранее было озвучено президентом США Джо Байденом.

Как сообщает агентство Reuters, американцы направили одностраничное предложение 15 государствам-членам СБ ООН. Для принятия этого предложения нужно не менее девяти голосов.

Предложение содержит требования выполнения предложения о сделке "полностью, без промедления и без условий". Кроме того, подчеркивается важность того, что "обе стороны будут действовать согласно условиям сделки, с целью добиться постоянного прекращения боевых действий".