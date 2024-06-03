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Израильтянин Лирон Басис, задержанный в Москве, жалуется на отсутствие кошерной еды в СИЗО

время публикации: 03 июня 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 20:38
Израильтянин Лирон Басис, задержанный в Москве, жалуется на отсутствие кошерной еды в СИЗО
Yossi Zamir/Flash90

Пресненский суд Москвы продлил на 40 суток срок ареста 50-летнего израильтянина Лирона Басиса, некогда известного в Израиле футболиста.

Басис был арестован в московской гостинице "Звезды Арбата" 29 мая по запросу Германии. В Россию он приехал из Грузии.

По информации Телеграм-канала Mash, прокуратура Дрездена обвиняет израильтянина в мошенничестве на 26 млн евро, считая, что он входил в преступную группу и причастен к 33 эпизодам мошенничества.

В суде Лирон Басис утверждал, что он ни в чем не виновен. Он также пожаловался, что в СИЗО нет кошерной еды, поэтому он был вынужден есть только черный хлеб и пить чай.

Лирон Басис играл за беэр-шевский, хайфский клубы "Апоэль", а также за тель-авивский, ашдодский и нетанийские клубы "Маккаби", за иерусалимский "Бейтар", входил в состав сборной Израиля.

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В московской гостинице "Звезды Арбата" арестован известный израильский футболист