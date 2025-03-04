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Мир

Потасовка в парламенте Сербии, трое пострадавших

Оппозиция
Сербия
время публикации: 04 марта 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 15:10
Потасовка в парламенте Сербии, трое пострадавших
AP Photo/Darko Vojinovic

В парламенте Сербии произошли 4 марта столкновения депутатов из коалиции и оппозиции в связи с продолжающимися в стране антиправительственными манифестациями. Депутаты от оппозиции задействовали дымовые шашки.

Беспорядки в зале пленарных заседаний начались после того, как оппозиция выступила против предложенной правительством повестки дня, заявляя, что после отставки премьер-министра Милоша Вучевича коалиция не имеет права выдвигать на рассмотрение парламента новые законы.

Как рассказала спикер Анна Брнабич, в потасовке пострадали три депутата, причем у одной из них, представительница правящей Сербской прогрессивной партии Ясмина Обрадович, госпитализирована.

Манифестации в Сербии начались в ноябре 2024 года, после того как произошло обрушение козырька на вокзале в городе Нови-Сад, повлекшее за собой гибель 15 человек. Вучич согласился удовлетворить часть требований своих противников, например, предоставить документы, касающиеся реконструкции вокзала – манифестанты заявляют, что причиной трагедии стала коррупция, ведущая в верхние эшелоны власти.

Сербский президент заявлял, что за протестами стоят иностранные силы. 28 февраля о том же заявил и вице-президент Александр Вулин. По его словам, речь идет о гибридной войне: США пытаются совершить переворот против легитимной власти.

Мир
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