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Мир

Массовые манифестации в Сербии, власти заявляют о причастности США

Оппозиция
Сербия
время публикации: 02 марта 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 10:27
Массовые манифестации в Сербии, власти заявляют о причастности США
AP Photo/Marko Drobnjakovic

В Сербии продолжаются массовые оппозиционные манифестации, участники которых выступают против коррупции и неэффективности властей. Их центром стал город Ниш на юге страны, а движущей силой демонстрации стали студенты.

В городе проходят хепенинги и концерты, перекрыты несколько улиц. Местные жители снабжают манифестантов горячей пищей и одеялами. "Мы больше не будем мириться с несправедливостью, коррупцией и неэффективной системой", – говорится в заявлении демонстрантов.

Манифестации в Сербии начались в ноябре 2024 года, после того как произошло обрушение козырька на вокзале в городе Нови-Сад, повлекшее за собой гибель 15 человек. Вучич согласился удовлетворить часть требований своих противников, например, предоставить документы, касающиеся реконструкции вокзала – манифестанты заявляют, что причиной трагедии стала коррупция, ведущая в верхние эшелоны власти.

В то же время сербский президент заявлял, что за протестами стоят иностранные силы. 28 февраля о том же заявил и вице-президент Александр Вулин. По его словам, речь идет о гибридной войне: США пытаются совершить переворот против легитимной власти.

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