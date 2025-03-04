Зеленский назначил Залужного постпредом при Международной морской организации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Лондоне Валерия Залужного постоянным представителем при Международной морской организации. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Зеленского.

Речь не идет об уходе Залужного с поста посла в Великобритании, он будет совмещать обязанности посла и постпреда.

В мае 2024 года Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Валерий Залужный ушел в отставку с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года.