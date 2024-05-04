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Наводнение на юге Бразилии, множество погибших

время публикации: 04 мая 2024 г., 06:41 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 06:47
Наводнение на юге Бразилии, множество погибших
AP Photo/Carlos Macedo

Жертвами наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии стали не менее 39 человек, 68 числятся пропавшими без вести, сообщает CNN Brasil.

От стихийного бедствия пострадали более 350 тысяч человек. Десятки тысяч местных жителей покинули свои дома и находятся в убежищах.

В столице штата Порту-Алегри 3 мая прорвало один из шлюзов озера Патус, под угрозой затопления оказались районы на севере города.

По данным Бразильской геологической службы, наводнение стало самым сильным после 1941 года, уровень воды в ряде городов был самым высоким с начала наблюдений почти 150 лет назад.

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