На северо-западе Грузии машина, в которой находились трое подростков, упала в овраг

На северо-западе Грузии, в Сванетии, машина, в которой находились три человека (18-летний юноша, 17-летняя девушка и 14-летний подросток) упала в овраг на горной дороге.

Спустя несколько часов автомобиль был найден, однако пока не известно, что произошло с водителем и пассажирами.

Спасательно-поисковые работы в этом районе продолжаются, однако, по мнению спасателей, надежды на то, что подростки остались живы практически нет, скорее всего, их тела унесло течением в сторону Ингурской ГЭС.