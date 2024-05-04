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На северо-западе Грузии машина, в которой находились трое подростков, упала в овраг

время публикации: 04 мая 2024 г., 12:04 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 12:45
На северо-западе Грузии машина, в которой находились трое подростков, упала в овраг
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

На северо-западе Грузии, в Сванетии, машина, в которой находились три человека (18-летний юноша, 17-летняя девушка и 14-летний подросток) упала в овраг на горной дороге.

Спустя несколько часов автомобиль был найден, однако пока не известно, что произошло с водителем и пассажирами.

Спасательно-поисковые работы в этом районе продолжаются, однако, по мнению спасателей, надежды на то, что подростки остались живы практически нет, скорее всего, их тела унесло течением в сторону Ингурской ГЭС.

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