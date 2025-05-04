Sky News: в Великобритании предотвращен теракт, среди задержанных четверо иранцев

Пять человек (от 29 до 46 лет), в их числе четверо иранцев, были арестованы в Великобритании по подозрению в планировании теракта, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на полицию Лондона.

Где именно террористы планировали совершить нападение, не сказано. Но сообщается, что "сотрудники полиции связались с владельцами места, о котором идет речь, чтобы проинформировать их и предоставить соответствующие рекомендации и поддержку".

В рамках проводимого расследования полиция проводит обыски по нескольким адресам в районах Манчестера, Лондона и Суиндона.

Информация уточняется.