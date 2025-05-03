В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в регионе Горонтало в Индонезии, в 35 км к северо-западу от Похувато, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG.

Подземные толчки ощущались в различных регионах Горонтало, даже в таких отдаленных, как Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Центральный Сулавеси.

Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало. Вероятность цунами отсутствует.