x
03 мая 2025
|
последняя новость: 20:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 мая 2025
|
03 мая 2025
|
последняя новость: 20:44
03 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясения
время публикации: 03 мая 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 19:35
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
AP Photo/Slamet Riyadi

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в регионе Горонтало в Индонезии, в 35 км к северо-западу от Похувато, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG.

Подземные толчки ощущались в различных регионах Горонтало, даже в таких отдаленных, как Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Центральный Сулавеси.

Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало. Вероятность цунами отсутствует.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 апреля 2025

Около южного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 апреля 2025

Сильное землетрясение на западе Турции, есть разрушения