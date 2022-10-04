Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Во вторник, 4 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике. Премия присуждена трем ученым за исследования в оьбласти квантовой механики.

В этом году лауреатами премии стали Ален Аспект (75 лет, Франция), Джон Ф. Клаузер (79 лет, США) и Антон Цайлингер (77 лет, Австрия). Премия им присуждена "за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике".

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5 октября будет назван лауреат в области химии. 6 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 7 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 10 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

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Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Сюкуро Манабэ (США), Клаус Хассельман (Германия) и Джорджио Паризи (Италия). Премия была присуждена им "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Лауреаты Нобелевской премии 2022 года

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В области медицины и физиологии. Сванте Паабо (Швеция) "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

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В области физики. Ален Аспект (Франция), Джон Ф. Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) "за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике".